Jorge A. Flores

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 28 de marzo de 2024, p. 7

Puerto Escondido, Oax., La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que la Cuarta Transformación (4T) condicione los programas sociales y los utilice con objetivos electorales.

“Dicen que nosotros condicionamos los programas sociales, ¡no!, eso viene del pasado. Nosotros creamos derechos. ¿A poco a algún adulto mayor le dicen: ‘si no eres de Morena no te doy tu pensión’? Pues no, ¿verdad? Porque es para todos y para todas, y les llega en su tarjeta cada bimestre, nadie se las condiciona.

Es distinto, antes era apoyo a cambio de votos, compra de votos, ahora se llama democracia y derechos, es completamente distinto , recalcó en Puerto Escondido.

Acompañada del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, Sheinbaum Pardo recordó a sus seguidores que aunque las encuestas la posicionen con amplia diferencia respecto a sus contendientes, no ha ganado la elección todavía, por lo que necesita que acudan a las urnas.

“A veces me dicen: ‘¡ya ganaste Claudia!’ No, todavía no hemos ganado. Sí, estamos bien arriba en las encuestas pero hay que ir a votar el 2 de junio”, destacó ante cientos de simpatizantes.