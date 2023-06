Asimismo, Murat subrayó que una fase interna dentro del tricolor permitiría a los y las priístas rencontrarnos y reagruparnos, ya que para poder competir necesitamos un PRI fuerte, hay que dejarlo de manera muy clara. De nada sirve tener un cascarón, necesitamos un PRI fuerte, y a un priísta o una priísta que pueda mover a ese priísmo que está hoy en todo el país .

No obstante, aclaró que si no se alcanza un consenso por esta vía, acatará las resoluciones que tome la alianza, y se pronunció por no descartar que las candidaturas también se abran totalmente a la participación ciudadana , ya que es sano y positivo que cualquier ciudadano o ciudadana que cumpla los requisitos pueda participar. Me parece que lo importante es que la sociedad civil en su conjunto abrace el proyecto, y que con ello se tenga un abanderado con carisma y capacidad técnica .