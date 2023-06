Alondra Flores Soto

Lunes 5 de junio de 2023, p. 9

William Shakespeare, el magnífico genio de la lengua inglesa, también representa un gran misterio. Su biografía es un agujero negro y la poca evidencia de sus manuscritos lo amplía. La experta en literatura Elizabeth Winkler lanza una provocadora interrogante en su libro Shakespeare was a woman an other heresies (Shakespeare fue una mujer y otras herejías), donde se atreve a cuestionar a los eruditos sobre las teorías de que el hombre de Stratford-upon-Avon no sería el verdadero autor de las excepcionales obras teatrales y sonetos que lo han hecho inmortal.

En el mundo secular, el autor de Romeo y Julieta es un dios, tenemos una necesidad por lo sacro y él es una figura que satisface esa necesidad , explicó la autora a un mes del lanzamiento de su libro, editado en inglés por Simon & Schuster.

El místico enigma lo envuelve porque se ha erigido como un superhumano que vio en el interior de los seres sus más atribulados sentimientos. Desmitificarlo le quita la figura de dios, por eso es un acto casi blasfemo cuestionar la autoría de sus obras, comentó la crítica literaria en una entrevista para la transmisión en línea Significant Others acerca del gran tabú de la literatura, que se origina en la discrepancia entre el hombre y la obra. Winkler se sumerge en la herejía y va más allá todavía al decir que podría tratarse de una mujer.

En la tumba del autor, ubicada en la iglesia de la Santa Trinidad del mismo pueblito que lo vio nacer en 1564, se lee una desafiante advertencia: Bienaventurado el que guarda estas piedras y maldito sea el que mueva mis huesos . Hurgar en el pasado, nombre y estampa del más glorificado autor, parece uno más de los terribles atrevimientos.