Durante 25 años colaboró con el Súper Grupo Colombia (antes Grupo Colombia), donde aportó su creatividad con temas como Cumbia de las estrellas, Cumbia popular, Cumbia gabacha y Corazón enamorado, por mencionar algunos. Fue en 2000 cuando decidió salir de la agrupación y emprender su camino con su propia banda.

“Inicié desde cero como cualquier grupo lo hace, me aferré. Mis primeras grabaciones fueron Rumbo al paraíso y un cover de la Sonora Matancera que se llama Ritmo de mi Cuba. Recuerdo que llevé esos temas al Peñón de los 'Bbaños porque estaba tocando Manuel Perea hijo, el Sonido Fascinación. Le dije que llevaba material nuevo y grabado por mí: te lo traigo para que seas el padrino , y lo puso en ese baile, luego me preguntó que si lo podía repartir con los demás sonideros y le dije que sí.

“En 2002 y para que me conocieran más personas, se me ocurrió hacer una canción que se relacionara con un artista, pensé en hacer un homenaje a la señora Celia Cruz. Me tocó verla cuando vino con la Sonora Matancera por la década de los setenta, fue cuando me di cuenta de su manera alegre de interactuar con los músicos, así nació el tema La guaracha sabrosona, con la cual el público mexicano me reconoce”, concluyó.

El concierto de Alberto Pedraza mañana en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia 90, colonia Centro, iniciará con la presentación del Sonido Confirmación. Para conocer los detalles de su presentación y saber más del músico mexicano, se pueden consultar sus redes sociales.