Periódico La Jornada

Sábado 3 de junio de 2023, p. 4

Nueva York., Cynthia Weil, una letrista galardonada con el Grammy de notable variedad y permanencia que disfrutó de una asociación de décadas con su esposo Barry Mann y ayudó a escribir You’ve Lost That Lovin’ Feeling, On Broadway, Walking in the Rain así como decenas de éxitos más, falleció a los 82 años.

Su muerte fue confirmada el viernes por Interdependence Public Relations.

Cynthia Weil y Barry Mann se casaron en 1961 y fueron uno de los equipos más exitosos de la música popular, parte de un notable conjunto reclutado por los empresarios Don Kirshner y Al Nevins y con sede en el vecindario Brill Building de Manhattan, a pocas cuadras de Times Square. Gracias a otras duplas exitosas como Carole King y Gerry Goffin y Jeff Barry y Ellie Greenwich, la fábrica de canciones Brill Building produjo muchos de los sencillos más grandes de los años sesenyta y más allá.

Weil y Mann fueron colaboradores clave del productor Phil Spector en canciones para The Ronettes (Walking in the Rain), The Crystals (He’s Sure the Boy I Love) y otros artistas, y también proporcionaron éxitos para todos, desde Dolly Parton hasta Hanson. Don’t Know Much, un dúo de Linda Ronstadt y Aaron Neville que ayudaron a escribir, fue un éxito entre los cinco más populares que ganó un Grammy a mejor interpretación pop en 1990.