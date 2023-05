Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de mayo de 2023, p. 9

En 2018, Daniel Zepeda e Iván de la Rioja lograron introducir el bolero al contemporáneo mundo virtual de los streaming. Al género tradicional de origen cubano le agregaron sintetizadores, sámplers y sicodelia, sin dejar de mantener un eje de nostalgia y romanticismo en su música, formando así a Daniel, Me Estás Matando. En poco tiempo, el dueto llegó a los oídos de un público masivo que los recibió con los brazos abiertos; logrando que su primer concierto en el Teatro Metropólitan tuviera un lleno total.

Para Zepeda, lograr esa aceptación en una época como la actual, proviene de un arraigo profundo del público mexicano con su herencia lírica y musical. “Creo que hacemos música romántica y esa nunca se ha ido. En cada época ha habido sus baladas pa’chillar, la gente es muy cancionera. Y acá tenemos exponentes muy dramáticos: José José, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez… entonces supongo que viene de ahí que podamos encajar en el público. Esa estela cultural sigue ahí”, señaló en entrevista.

El baterista y vocalista es consciente de que los géneros de música urbana son los que dominan las preferencias hoy día, “pero las baladas siempre han estado ahí, y los boleros nunca se fueron. El plus que podemos tener nosotros es que son originales, no estamos cantando El reloj, Historia de un amor, creo que es nuestro plus, y la forma de producirlo, pero de ahí en fuera hacemos algo que ya estaba implícito en la cultura”.

A Daniel Zepeda ese arraigo le llegó por parte de la actriz y cantante María Victoria. Ella es mi abuela y yo soy baterista. Fue un personaje muy presente. Cuando era niño nos cuidaba todo el tiempo y mi papá trabajaba y nos encargaba mucho con ella, y si no de todas maneras nos gustaba mucho estar con ella , relató el músico, estéticamente yo aprendía a cantar porque ella me ponía a hacerlo. Entonces estoy mega influido sin querer .

Conforme se hizo más hábil con la batería, Daniel llegó a acompañarla con su instrumento. “Entonces, me dio la oportunidad de tener mi primer trabajo profesional como a los 13 años, tocando la batería en sus shows, y para mí eso fue ultra importante. La verdad es que con este instrumento aprendí a entender la música y absorbí mucho del bolero, la balada, el danzón y entonces eso, sin querer, se quedó en el disco duro durante años, y ahorita esa estructura musical es importantísima”, contó el músico.