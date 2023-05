Durante los dos años pasados, Hernández ha dedicado su tiempo a repasar y volver a producir todos sus discos. Ausencia de urgencia es el resultado de ese trabajo, y se trata de una producción compuesta por 42 canciones, la mayoría de ellas nacidas de sus primeros discos, aunque ahora dotadas de la vida que les impregnó su manera de grabarlas: a una sola toma y con el mínimo de equipo. De manera que su quinto álbum resume su proceso de productor, de compositor, de instrumentista, de estudio, que básicamente es donde más me entretengo, en un estudio de grabación , sostuvo.

Con 45 años de edad, El Gordo se mantiene firme y orgulloso de su camino en la música. De cierta manera, en el proceso de todo mi camino, en algún punto, siempre quise ser independiente. Alguien por ahí dijo que, a pesar de que me pueda equivocar, al final las decisiones las tomo yo, con base en el corazón, y ha sido un muy buen sendero , admitió.

El estilo que El Gordo, más que ser producto de una larga meditación, es el resultado que obtiene de manera espontánea. Así me salen, así me suenan. Los dos primeros discos fueron muy acústicos, con guitarras de nylon, suenan como bossa nova, bolero, y a partir del tercero cambiamos a guitarra eléctrica y es algo que me gusta mucho , indicó.

La vez anterior que Hernández visitó México, país por el que siente un profundo arraigo derivado de los viajes que hizo junto a su abuelo, fue en 2009. Tras 14 años de ausencia, el músico busca llevar sus canciones a más personas.

Sus escenarios en México han sido Puebla, la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y Bajo Circuito de la capital, donde se presentará el próximo sábado acompañado de su guitarra y su secuenciadora.

Luego de su visita al país, El Gordo tiene planes para visitar El Salvador en junio, Europa en julio para volver a México en octubre.