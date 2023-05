Uno de los casos más ilustrativos es el de la lengua mazateca de Oaxaca, que es milenaria y comenzó a transcribirse en el siglo XX, sobre todo a partir de los cantos de María Sabina, que resultaron en sí mismos una obra poética, incluidos en este libro. Ella no sabía leer ni escribir, incluso las primeras traducciones de sus cantos fueron al alemán y de ahí al español. Hasta que apareció Álvaro Estrada, un muchacho mazateco, quien se volvió biógrafo y traductor de María Sabina, lo cual dio pie a la aparición de otros poetas, como Juan Grego-rio Regino.

En entrevista con La Jornada, Bellinghaussen recuerda que en 1989, cuando comenzó a editar Ojarasca –dedicado a difundir asuntos indígenas y de todas las culturas originarias del país desde el punto de vista periodístico, no antropológico–, “no existía una escritura indígena identificable. Por supuesto, había algunos autores, una tradición juchiteca en el Istmo con el zapoteco, otra con el náhuatl alimentada por los mexicanistas, y estaban los mayas, con las lenguas que siempre se escribieron desde la Colonia.

▲ El periodista y escritor ha sido promotor de la recuperación de poesía indígena que sólo existía de forma oral. Foto José Carlo González

El periodista celebra la cosecha que hizo Ojarasca de esa literatura indígena cada vez más abundante, que no pretende establecer un canon, puntualiza, sino una suerte de mapa, porque esa ebullición se dio al margen de la cultura dominante “que a la fecha sigue sin reconocerlos. Se sigue pensando: ‘eso no es poesía’, ‘no es literatura, es folclor’. No lo dicen porque es políticamente incorrecto, pero lo actúan”.

Luego de tres intentos por conformar esta antología, por fin salió a la luz este corte de caja, pues la producción literaria sigue, es ya un fenómeno histórico en México, no hay otro igual en el continente , continúa Bellinghausen, quien destaca que la gran novedad del libro es el índice de las 45 lenguas y sus variantes que presenta el nombre indígena, por ejemplo: mixe o ayuujk, otomí o hñähñu, huasteco o tenek, tlapaneco o mè’phàà, totonaco o tutunakú, mixteco o tu’un savi.

“Por supuesto, todo esto no sucede de la nada, hay muchas afluentes y maestros que dejaron huella, como Carlos Montemayor, quien tuvo una gran influencia en la península de Yucatán, en Chiapas y en procesos diferentes en Oaxaca, porque reunió a autores y los coordinó para involucrarlos con sus propias lenguas. Sobre todo les dijo: ‘su lengua vale tanto como la de Homero o el inglés de Shakespeare’, y los convenció de ello.”

En general, añadió Bellinghausen, la antología es también “una lucha por la identidad de los propios autores, pues hay dos o tres casos que cambiaron a su nombre indígena a pesar de tener apellidos occidentales. En Ojarasca fuimos un poco testigos de esa evolución, que eso sucedió porque abrimos la ventana para que entraran todos, y aquí están”.

Ti xabú

Naya’, neza biga’

rendani ti lari quichi’

cayapani chonna guie’xiña’rini

Xti chú nayaca

cayua’ ti xabú

canda’ naxhi guie’ riele’ ndaani’ nisa

Lu gueela nanda’di’

zadxalu’ nisaluna

Cabeza’ lii guxhalelu’ lidxilu’,

guinaazelu’ ca guie’ di’,

guicaalu’ naxhi xticani

ne cuidxilu’ naa gaze nia’ lii

Ra ma’ cayaba nisa luguialu’

naa zutiide’ xabuca

chahuidugá

guidabi ladilu’, guichaiquelu’...

qui ziuu guendariuba en guendarini’.

El jabón

Mi mano izquierda

envuelta con guantes blancos

guarda tres flores rojas.

Mi mano derecha

sostiene un jabón

perfumado con lirios.

Esta noche candorosa

te inundarás de sudor.

Espero que me abras la puerta,

recibas las flores,

respires su aroma

y me invites a bañarte.

Mientras el agua recorre tu cuerpo

yo deslizaré el jabón

suave

por tu piel, cabellos…

sin prisa y en silencio.

Poema de Francisco de la Cruz en diidxazá, zapoteco del Istmo