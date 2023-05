e la autosuficiencia en fertilizantes, México pasó a la dependencia total del mercado externo, pues, sin más, en 1991 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari decretó que este sector no es estratégico para el país y privatizó Fertimex (para venderla la dividió en 13 unidades y las entregó a precio de regalo: 317 millones de dólares por todas), con lo que nuestro país se convirtió en importador neto de estos productos de vital importancia para el campo y, desde luego, la nación. Peor aún, los empresarios beneficiados por esa alegre decisión quebraron las unidades de la ex paraestatal que quedaron bajo su control, poco después cerraron y chatarrizaron las plantas, y algunos de ellos las regresaron al Estado mediante operaciones fraudulentas, como Alonso Ancira Elizondo (Agronitrogenados) en contubernio con Emilio Lozoya.

Y el rotundo fracaso (para el país, no para la oligarquía) de la privatización no se limitó a los fertilizantes (Fertimex producía más de 3 millones de toneladas al año). Se registró en todos los sectores privatizados, cuyos beneficiarios en no pocas ocasiones fueron generosamente rescatados por el erario (no sólo fue el bancario), lo que tira al suelo la idílica versión de que la iniciativa privada es mejor administradora que el Estado (y los neoliberales repitieron, repiten, el estribillo hasta la ignominia).

De ello da cuenta el desglose que hizo el príncipe de las privatizaciones, Jacques Rogozinski (con Carlos Salinas de Gortari, director de la Unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatales de la Secretaría de Hacienda, bajo la batuta de Pedro Aspe) sobre el desmedido crecimiento en el número de paraestatales: “el Estado absorbió, a partir de los años 60, y con mayor énfasis en los 70, del siglo pasado, alrededor de 350 empresas –privadas– en condiciones financieras desfavorables”, es decir, el aumento se debió principalmente por la absorción de compañías del sector privado con problemas financieros y de eficiencia ( La privatización de empresas estatales, Fondo de Cultura Económica, 1993).

A lo largo de los 36 años, los gobiernos neoliberales vendieron el cuento que el Estado acumuló (hasta diciembre de 1982) mil 155 entidades paraestatales, pero de ese total (el dato lo aporta el propio Salinas de Gortari) 822 eran empresas productivas, 231 fideicomisos (muchos de ellos desaparecidos) y 102 organismos descentralizados.

Entonces, del inventario de empresas paraestatales, 43 por ciento correspondía a rescates públicos de consorcios privados; el gobierno pagó a sus propietarios, solo para sanearlos , asumir sus deudas y regresarlos limpios a un precio de ganga.

Las rebanadas del pastel

Eso sí, "la iniciativa privada es mejor administradora…"

