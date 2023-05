No puede haber gloria alguna en la rendición en Coahuila del negocio de las cuatro mentiras (Partido Verde Ecologista de México: PVEM). El retiro de la candidatura a gobernador de Lenin Pérez Rivera, quien no aceptó la imposición del comité nacional y aseguró que no declinará, es una artimaña que en esencia no dará más votos a Armando Guadiana, el abanderado oficial de Morena, y que enreda y divide aún más un escenario que termina volviéndose muy favorable al priísmo de Moreira, Riquelme y Manolo Jiménez, pero de origen y en su responsabilidad real por los manejos irregulares de Mario Delgado como operador directo.

Menos gloria puede haber si de esa maniobra, que en realidad tuvo como destinatario al Partido del Trabajo (PT), se derivan las exaltaciones tanto de ese grupo políticamente mercenario, al declararlo socio electoral amarrado para 2024 (y, por ende, beneficiario del eventual segundo sexenio marca 4T), como de uno de sus líderes, Manuel Velasco Coello, a quien el especialista en cocteles aberrantes, Mario Delgado, ya considera virtuoso personaje merecedor de ser incorporado al juego del futurismo, a título de corcholata verde, aunque dicho ex gobernador de Chiapas, de pésimo historial, sólo conseguiría ganar algún premio de consolación por participar como validador de la decisión final.

Astillas

Jesús Zambrano da un alitazo en lo que queda del PRD. El dirigente nacional plantea prolongar su mandato un año más, con miras a tomar control de las candidaturas del próximo proceso electoral. Pero ¿quién podría pelearle el liderato en un partido casi extinto?... Y, mientras el presidente López Obrador alienta con ironía a la oposición para que no sea marginada Lilly Téllez de la contienda por la candidatura presidencial: Lilly, aguanta/ el pueblo se levanta , ¡hasta mañana!

