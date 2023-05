E

n esta capital, una movilización opositora en supuesta defensa de la Suprema Corte de Justicia dela Nación (SCJN) culminó ayer en una agresión injustificable en contra de personas que desde hace un mes mantenían un plantón frente a la sede de ese organismo, a un costado del Zócalo. A golpes, cientos de manifestantes convocados al cobijo de membretes como Chalecos México y Acción Civil Mexicana destruyeron las carpas, lonas, sillas y mantas del plantón instalado en protesta por las acciones de un Poder Judicial claramente perfilado en contra del gobierno federal.

Independientemente de las orientaciones políticas confrontadas de unos y de otros, resulta inadmisible que un sector de la sociedad pretenda ejercer su derecho a la libre manifestación para negárselo a otros, y menos mediante la agresión y la violencia.

Resulta paradójico, por decir lo menos, que la figura política escogida para encabezar la marcha de los pretendidos defensores de la SCJN, el ex canciller, ex secretario de Hacienda, ex secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y aspirante presidencial de la oposición, José Ángel Gurría Treviño, señalara una supuesta actitud enormemente agresiva de los detractores del Poder Judicial y de su máxima representante, la ministra Norma Piña, quienes en todo momento se han conducido en los cauces de la legalidad y la protesta pacífica. La agresividad, en cambio, provino de los participantes en esa marea blanca que recorrió el Paseo de la Reforma desde el Monumento de la Revolución hasta las puertas del máximo tribunal para emprenderla a golpes contra un plantón con el que se podía estar o no de acuerdo, pero que en ningún momento recurrió a la violencia.

De esta manera, la hostilidad opositora de ayer marca una nueva vuelta de tuerca en el estado de ánimo exasperado de quienes pretenden reivindicar la defensa de las instituciones rompiendo el marco legal y se hacen llamar partidarios del orden, al mismo tiempo que revientan la convivencia pacífica y civilizada.