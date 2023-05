Armando G. Tejeda

Lunes 29 de mayo de 2023, p. 8

Madrid. Joaquín Sabina volvió a los escenarios después de que en febrero de 2020 se desvaneció durante un concierto y a partir de ahí encadenó muchas operaciones, covid-19 y varias entradas y salidas de los hospitales. De ahí que en la noche del martes, en un abarrotado Wizink Center de Madrid, dijera eufórico ante su público: Han sido unos años un poco duros, para qué nos vamos a engañar, tras la noche que salí de aquí en camilla, operaciones... Y hoy estoy aquí. ¡Por fin, carajo!

El cantante y compositor Joaquín Sabina tiene una legión de seguidores en Madrid, la ciudad en la que él ha vivido la mayor parte de su vida y a la que ha retratado como pocos autores en sus canciones y en sus noches interminables de poesía, alcohol y desenfreno. De ahí que fuera una noche especial, no sólo porque estaba ante su público madrileño –más de 12 mil personas–, sino también porque volvía al mismo lugar, el Wizink Center, del que tuvo que salir en camilla en su anterior aparición pública en los escenarios. Fue una noche de febrero de 2020, unos días antes de que el mundo se confinara por la pandemia, y en la que el cantante originario de Úbeda se desvaneció ante miles de personas y tuvo que ser evacuado y llevado al hospital.

Sabina vivió entonces momentos difíciles, de intervenciones quirúrgicas, incluso de afecciones por covid, pero finalmente volvió a subirse a ese mismo escenario e iniciar la que probablemente sea su última gira, que llamó Contra todo pronóstico.