Michaela Fuhrmann, responsable de relaciones políticas de la comunidad judía de Fráncfort, indicó que el objetivo de la protesta era manifestarse contra el antisemitismo, el odio a Israel y las teorías conspirativas.

Los participantes mostraron pancartas con inscripciones como Israel, estamos a tu lado y Roger Waters, desearía que no estuvieras aquí , en referencia a una de las canciones más famosas de Pink Floyd (Wish You Were Here).

En el pabellón Festhalle de Fráncfort, escenario del concierto, más de 3 mil hombres judíos fueron acorralados, detenidos, maltratados y finalmente deportados en 1938. En su memoria, hoy niños en edad escolar leyeron en voz alta los nombres de las víctimas.

Waters ha sido acusado en repetidas ocasiones de antisemitismo, y en Alemania son muchas las críticas a sus actuaciones. En un principio, el concierto de Fráncfort iba a cancelarse por acusaciones de antisemitismo.

Roger Waters negó ayer haber instigado al odio por llevar el disfraz estilo nazi en su concierto en Berlín.

Los elementos de mi actuación que han sido cuestionados son claramente una declaración de oposición al fascismo, la injusticia y el fanatismo en todas sus formas , señala un comunicado emitido por un abogado alemán que representa al músico.