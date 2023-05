Luego vinieron Qué nos pasó a los dos, de Lucía de la Cruz; Negra presuntuosa, del talentoso Andrés Soto, y La rosa del pantano, bella melodía de Fausto Florián, que Tanía Libertad no interpretaba desde que era niña.

Y comenzaba la travesía. Eva anunciaba que Tania se quedaba sola para ofrecer un abrazo musical . Comenzó su bloque con una versión con sonido negro peruano con Cucurrucucú paloma, de Tomás Méndez, y un homenaje a Manzanero con una pieza actual del maestro yucateco, Ese es problema tuyo y, otra ya visitada, Por debajo de la mesa. Cerró con La flor de la canela, de Chabuca Granda.

Regresaba al escenario Eva, que, hay que decirlo, tiene una carrera que sobrepasa 30 producciones discográficas, entre ellas un disco fundamental: Kimba Fá, título inspirado en el nombre del libro de Fernando Romero que trata sobre las expresiones utilizadas por los afrodescendientes en Perú y demás America Latina. Acompañada de dos pianos eléctricos, un sintetizador, un bajo, una corista y las percusiones recetó La danza clara, poema de José María Egurén, que transportó a lugares plácidos. También interpretó El último brindis, de Augusto Polo Campos; Perdón, de Pedro Flores, que popularizó Daniel Santos, así como Nunca me faltes, vals de Miguel Correa.

“El último brindis es un vals que amaba Manzanero, compadre de Polo Campos, quien decía que era su canción preferida. Le gustaba tanto como los frijoles que le hacía”, contó Eva, dominadora del proscenio mexicano que afirmó su terreno tras cantar Nostalgias, Gracias a la vida –canción de Violeta Parra que dedicó a todos los que sobrevivimos luego de dos años terribles de pandemia–, María Landó, Recuérdame y Media vuelta, que nos transportaron a la costa peruana, negra, criolla.

Como en su casa (de hecho, la ambientación del tablado era como estar en una confortable sala de hogar), Tania regresó para interpretar Dos gardenias, bolero de la cubana Isolina Carrillo; Adoro, de Manzanero, y un mix de Amanecí en tus brazos y Un mundo raro, del gran José Alfredo, que erizó la piel.

Y se unieron de nuevo para que se incrustara por cada rincón del inmueble del Centro Histórico Concierto para una sola voz, de Saint Preux, y sus voces llevaron al respetable hacia el cielo. Bajaron de la estratósfera con Fina estampa, de Chabuca Granda, Si nos dejan (del compositor de Guanajuato), Mal paso, clásico reconocido de Eva que ésta tuvo que cantar porque Tania afirmó no me voy de este escenario sin que Eva me la cante , a lo que su amiga reviró: “Y yo no lo hago sin que cantes Cielo rojo”, emblema del regional mexicano de Juan Zaízar que se escuchó con el beat suave de la caja mágica de Juanchi.