ecientes hallazgos arqueológicos y serias disquisiciones químicas y epidemiológicas han cambiado la idea que se tenía sobre la antigüedad del beso y sus consecuencias en el ser humano. Se daba por sentado que el ósculo se registró primeramente en India por ahí de 1500 antes de Cristo, y habría sido introducido a Occidente por Alejandro Magno. Ahora resulta ser mucho más antiguo. Se han descubierto vestigios de hace al menos 4 mil 500 años en Mesopotamia (en los actuales Irak y Siria, dos países donde probablemente se bese muy poco en estos días de guerras y prohibiciones islámicas).

Los investigadores daneses Sophie Lund Rasmussen y Troels Pank Arböll reportan en la revista Science (https://www.science.org/doi/ 10.1126/science.adf0512) que el beso, acto casi exclusivamente humano, ya se practicaba e idealizaba en los valles del Tigris y el Nilo hacia 2500 aC, echando mil años atrás los cálculos que ubicaban en un manuscrito indio de la Edad de Bronce el primer beso certificado.

Las investigaciones se centran en dos tipos de beso: el amistoso o paterno-filial, y el romántico-sexual que a todos nos encanta. Existen sociedades donde no se practica; lugar común es citar el beso esquimal de los pueblos originarios del Ártico, retratados por Robert Flaherty en Nanuk: el hombre del norte (1922). O por tribus de Oceanía y África subsahariana. Por lo demás, en el reino animal se besan los bonobos y otros chimpancés, probando quizás su cercanía evolutiva con el género humano.

Se acusa al beso de haber causado el contagio de enfermedades propias de los neandertales como el Metanobrevibacter oralis, sugiriendo besos y actos sexuales entre aquellos y el Homo sapiens, lo cual dataría los besos inter-especie unos 100 mil años atrás.

Hay besos nefastos, desde luego. El de Judas. El sucio del abusador y el violador. El platónico o ceremonial, cuando no se besan labios, sino sandalias o anillos, pies y manos. El beso casual de quienes se saludan en un bar. El beso a la rusa entre dos hombres, donde se puede inferir ausencia de deseo y aun afecto, mero apretón de manos boca a boca.