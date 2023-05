E

l pueblo de los malditos. Un clima de temor y desasosiego comienza a instalarse desde las primeras escenas de Juegos inocentes ( The innocents, 2021), segundo largometraje del noruego Esil Vogt. Ida (Rakel Leonora Petersen), una niña de escasos nueve años, manifiesta una hostilidad creciente hacia Anna (Alva Brynsmo), su hermana apenas mayor, sumidaen un autismo infranqueable. ¿Envidia por el exceso de atención que los padres prodigan a la niña discapacitada, hartazgo por tener que atenderla ella misma, simple animosidad espontánea? Nunca queda claro. La única persona a quien Ida puede confiarse es su nuevo amigo Ben (Sam Ashraf), un niño de origen pakistaní con poderes telequinéticos asombrosos, capaz de desplazar objetos y provocar accidentes y agresiones criminales con su sola voluntad y por simple capricho. Entre estos dos personajes infantiles se produce de inmediato una complicidad inquietante.

Paralelamente, Aisha (Mina Jasmin Bremseth), otra niña, hija de padres migrantes en este tranquilo barrio residencial de Oslo, poseedora a su vez del poder de comunicarse telepáticamente con otras personas, se hace amiga de Anna y le ayuda a recobrar la confianza en sí misma así como el poder del habla. Lo que pudiera ser el relato bienpensante sobre cuatro niños marginados que por motivos distintos encuentran un espacio de comunicación solidaria de cara a la soledad o ante la indiferencia o incomprensión de los adultos, se vuelve una escalada de horror en la que cada niño va revelando su capacidad de odio revanchista con acciones criminales dirigidas a veces contra sus propios padres. Juegos inocentes remite a una trama similar en El pueblo de los malditos ( Village of the damned, Wolf Rilla, 1960; John Carpenter, 1995) y también, como lo sugiere su título en inglés, al hechizo gótico de Posesión satánica ( The innocents, Jack Clayton, 1961), película basada en Otra vuelta de tuerca del novelista Henry James.