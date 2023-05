Andrea Rivera García y Raúl Robledo

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 28 de mayo de 2023, p. 8

Monterrey, NL., Un críptico encuentro neonazi se dio en la ciudad de Monterrey, donde de entrada se cobraba 250 pesos para escuchar a conferencistas afines a esta ideología supremacista y una tocada de rock, contenido de la segunda Jornada de Formación y Militancia de la Unión Nacional Revolucionaria, como se tituló la reunión y se desarrolló en total secrecía, característica en este tipo de actos.

Aunque para asistir no sólo era una cuestión de dinero, una vez cubierta la cuota de entrada, el segundo filtro de los organizadores era revisar las redes sociales de los interesados, evaluar su perfil ideológico, político y hasta sexual. Este medio hizo un intento de conocer información ampliada acerca de esta jornada de formación, sin embargo se negó el acceso al evento a la reportera que contactó pero la respuesta fue: por no cumplir con el perfil del asistente o militante de la UNR , además de ser simpatizante del feminismo, de la comunidad LGBT y grupos marxistas , determinación que tomaron los organizadores luego de revisar las publicaciones en su perfil de Facebook.

La noche previa al inicio de la segunda jornada de militancia, a través de Facebook Messenger se sostuvo una conversación entorno al acto por tomar lugar el sábado. El primer contacto fue de cordialidad, no más que un intercambio de saludos.

Ante el posterior cuestionamiento sobre cómo asistir a la Jornada de Formación y Militancia, la respuesta fue una solicitud de contacto de WhatsApp. A las 22:38 hicieron llegar el primer mensaje, desde un teléfono con lada de San Luis Potosí: “Buenas noches. (…) Que tal mucho gusto, soy el delegado estatal del FNM en SLP, estoy apoyando a nuestro presidente nacional en la organizacion del evento en MTY. Este evento es en conjunto con otra Organización Nacional y por cuestiones de seguridad mañana temprano se dará a conocer el lugar en la ciudad. El costo del evento sera (sic) de $250”.

La conversación siguió durante la noche solamente para confirmar que al día siguiente se haría llegar la dirección antes de las 10 de la mañana, que era la hora en que se citó a la reunión y para las 22:47 del viernes pasado se cerró la conversación.