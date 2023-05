Jorge caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de mayo de 2023, p. 7

Durante toda su vida, la historia de orfandad del padre de la cineasta Luisa Riley se mantuvo oculta. Beach Riley murió en 1995 y su última voluntad fue que quería descansar en paz en la tumba de su madre, Gertrude, muerta muy joven hace poco más de cien años. El problema fue que ni él ni su hermano Lewis sabían su ubicación.

Hace seis años un sueño provocó que Luisa Riley se embarcara en el viaje homérico para completar la historia de infancia de Beach y Lewis y, por supuesto, encontrar la tumba de su abuela. El resultado esta contenido en el documental Se me hizo tarde en México que, además de ser una historia de orfandad, es de desarraigo, de búsqueda del pasado y de la recuperación de la memoria. Sin buscarlo entablé un diálogo con los muertos , cuenta la cinerrealizadora.

Ella narra el momento en que se dio cuenta de que en la historia de su padre y su tío había una película. Señala: El proyecto nació de una manera distinta, era muy difícil imaginarse una película con esta historia, pero el dilema de llevar o no los restos es el dilema central de la película. Pero ocurrieron dos cosas: cuando fui a conocer la tumba de Gertrude, y ese monumento me reveló una cosa inmensa que era el pasado. Eso me movió todo por dentro. Aunque era un pasado ajeno a mí, por no tener lazos afectivos con nadie y en un país que no conocía, de todas formas fue la madre de mi papá, una gran ausencia en su vida .

Agrega que la segunda cosa que le ocurrió a fin de realizar el documental Se me hizo tarde en México, fue la tarea imposible de trasladar los restos de mi padre para depositarlos con su madre. A partir de ahí, se construyó el dilema muy claramente y pude hacer de esta película una carta a mi abuela Gertrude. Me vi dialogando con los muertos; sin darme cuenta, sin buscarlo entablé un diálogo con ella y con los difuntos .

Hurgando en la historia de su abuela, la también directora de Flor en otomí descubrió un montón de cosas, “la más importante fue sobre la memoria. La famosa frase de que está viva, la viví en carne propia. La memoria no sólo está viva, a mí me dio un pasado, que era oscuro. Me dio la infancia de mi papá y su niñez en Estados Unidos, un mundo desconocido para mí.

Después de todo este proceso me hice de un pasado. Me nacieron afectos, antipatías, simpatías... encontré personajes. Ahora sé que tuve una abuela y un abuelo, encontré a la media hermana de mi padre y a su hija, además de esa historia que ya es parte de mi ser, ya está incorporada.

Haces tuya la vida de los personajes

Cuando haces un documental, reflexiona Riley, te “apropias un poco de los personajes, los conoces y su vida se vuelve un poco parte de la tuya, pero en Se me hizo tarde en México se trata de un pasado familiar y eso lo convierte en algo irremediablemente mío”.

En otro sentido, el documental tiene que ver con el origen. Añade: “Encontré un origen emocional, no como estadunidense, no sé qué es eso. Hallé que mi padre tenía un pasado lleno de afectos. Entendí la importancia de la guerra para los estadunidenses, sobre todo la Segunda Guerra Mundial; comprendí la razón por la que mi padre guardaba silencio cuando le preguntaban si combatió en ella, y al no ir lo marcó de manera familiar.