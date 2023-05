Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de mayo de 2023, p. 4

El pianista, arreglista y compositor argentino Pablo Estigarribia, quien ofrecerá un concierto mañana en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), reconoce que el amor por el tango terminó desplazando de mi carrera profesional tanto la música clásica como el jazz .

Estigarribia proviene de una familia de músicos. A los 4 años tomó clases con su madre que era pianista, estudió en el conservatorio y en la adolescencia entró en contacto con la música popular y el blues.

Sin embargo, hay un antes y un después en la vida del artista tras conocer la música de Horacio Salgán. Tenía 17 años cuando conocí la obra de Salgán, tenía un swing tanguero, una gran elegancia para tocar, pero cuando uno lo escuchaba percibía ese espíritu tanguero intacto con acordes de jazz, con pasajes de virtuosismo relacionados con la música clásica, así fue como lentamente me acerque al género y comencé a tocar mis primeros tangos, en piano solo al principio, pues entré a algunas orquestas y empecé mi carrera como músico de tango .

Agregó que las orquestas de tango generalmente ponen de relieve al bandoneón o, en algunos casos, a un violinista virtuoso, pero en las interpretaciones de Salgán el protagonista de la orquesta era el piano. “Se podía escuchar ese instrumento en su plenitud, con todas las virtuosas capacidades armónicas de distintos colores, realmente fue un antes y un después para mí.