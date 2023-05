–Creo que son los jóvenes quienes cuestionan ese modelo monolítico. Quizá muchos piensen que esta exposición no es arquitectura, pero mi trabajo no es convencerlos, sino mostrar que esta disciplina es un mundo mucho más amplio. Quedan pendientes muchas preguntas; es un momento de averiguación.

–Leí en un artículo que su muestra es un intento de rescatar al continente africano. ¿Está de acuerdo?

–Es totalmente falso, mi intención no es rescatar a nadie. Diría que la palabra correcta es recuperar , que significa que uno trata de regresar algo que ha estado ahí siempre. En la disciplina de hacer una gran exposición, tienes que mirar cuidadosamente, editar el trabajo y madurarlo; no puedes sólo hablar. Ese proceso es increíblemente valioso para los participantes, porque es una oportunidad en un tiempo muy condensado para pulir una forma de pensar, para elaborar el fallo que no siempre emerge de inmediato. Ese dictamen no se refiere a un rescate. Es la posibilidad de ser propiamente humanos.

El arte debe trabajar en los momentos difíciles

–¿Su muestra es un manifiesto político?

–Me sorprende que las creencias políticas se han convertido en una religión. No hay diálogo entre las posiciones opuestas. Cualquier acto político no es recibido como tal, sino como una declaración epistemológica de un hecho. El incidente de que tres de los participantes de esta muestra no pudieron obtener la visa para entrar a Italia muestra que las viejas ideas no se han muerto. Cuando los tiempos se hacen difíciles es cuando el arte y la cultura deben trabajar, y esta muestra es trabajo.

–¿Cuál es la falta de entendimiento entre África y Occidente?

–Para que el proyecto colonial pudiera llevarse a cabo, Europa tuvo que tener una idea del otro ajena a sí misma. África ha sido siempre el otro de Europa. Se ha dicho frecuentemente que Europa es el único continente ideológico respecto de sus fronteras: ¿Acaban en San Petersburgo, en Moscú, en el Mediterráneo? Por ello ha requerido ideas para sostenerse y una de las más fáciles ha sido siempre describir lo que Europa no es: no somos árabes, no somos esto ni lo otro. Cuando piensas que la gente es distinta a ti, puedes hacerles lo que quieras. Si me preguntas cuál fue el inicio del conflicto entre ambos continentes, diría que empezó ahí.