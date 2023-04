Este es un lugar construido para el entretenimiento, no para los deportes , dijo The Edge, el guitarrista, en una entrevista reciente. Dijo que la pantalla es 20 veces más grande que la de la gira Joshua Tree de la banda en 2019, la última vez que U2 actuó en vivo.

Live Nation y Sphere Entertainment anunciaron las fechas de los próximos espectáculos U2:UV Achtung Baby Live At Sphere, a partir del 29 de septiembre. La serie especial de cinco noches de la legendaria banda se llevará a cabo hasta el 8 de octubre en The Venetian’s Sphere con un sistema de audio y visual de última generación diseñado para cada asistente al concierto.

Durante los ensayos, The Edge ha notado una diferencia significativa entre el lugar de la esfera y una arena o un estadio, que normalmente impone su sonido . Afirmó que sus preparaciones musicales no han cambiado mucho, pero están empezando a tratar de entender cómo usar el sonido inmersivo como herramienta creativa.

The Edge cree que las actuaciones de la banda en Sphere podrían ser un salto cuántico en términos de los impactos sensoriales de un concierto en vivo.

Es una tecnología que nunca ha estado disponible , dijo. Literalmente, en términos sonoros, pero también en términos visuales, podemos hacer que nuestra audiencia no mire el espectáculo, sino que esté en el medio del espectáculo y en el medio del sonido. Es sonido a tu alrededor...

Agregó que la banda está emocionada de volver al escenario por primera vez en cuatro años, especialmente después de la pandemia. La próxima presentación marcará la primera sin el baterista Larry Mullen Jr., quien se está recuperando de una cirugía de espalda. En su ausencia, Bram van den Berg lo remplazará.