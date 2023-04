Entre ellos, hubo al menos mil 800 que acudieron desde la noche del viernes para hacer fila y alcanzar buen lugar.

Uno de estos fanáticos, Enrique Barba, del municipio de Jesús María, externó: Valió la pena el sacrificio .

El cantante interpretó sus más grandes éxitos, como I don’t want to talk about it, Have I told you lately that I love you?, You’re in my heart, Some guys have all the luck, Rhythm of my heart, Mi heart can’t tell me no y Forever young.

Hizo un recorrido de varias décadas y bailó a su ritmo, pero enloqueció a los presentes que le aplaudieron todas y cada una de sus rolas.

Sin duda, fue un gran éxito la presentación de este veterano y respetado representante del White Soul y Soft Rock entre otros géneros que lo han marcado como una auténtica leyenda en el ámbito de la farándula.