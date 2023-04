Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Lunes 24 de abril de 2023, p. a11

Más de mil personas se dieron cita en la velada musical que ofreció el sábado el grupo mexiquense Son Rompe Pera en el Lunario del Auditorio Nacional, escenario que se convirtió en colosal pista de baile.

La agrupación, originaria de Naucalpan, interpretó casi todos sus éxitos, además de algunos temas de su disco más reciente, Chimborazo.

Ante el retraso del comité organizador, representantes de la prensa tuvieron que esperar fuera del recinto capitalino de Reforma, cuando cerca de las 19 horas la sonidera Joyce Musicolor, oriunda de Iztapalapa, mezclaba sus discos de vinilo con temas clásicos de cumbia.

En ese momento, y como si fuera una pasarela de moda, apareció un grupo de pachucos con sus mejores y tradicionales galas: pantalones holgados, chaquetas grandes y sombreros con una pluma gigante.

Detrás de ellos iban los familiares de los integrantes de la agrupación, así como seguidores jóvenes que portaban playeras con la leyenda Cumbia Is the New Punk.

Comienzo de la fiesta

Charlie Cubetas, creador del sonido cubetitas mi amor, fue el encargado de presentar a la banda. También fundador del proyecto Cumbia hasta el lunes, pidió a los asistentes recibir al grupo con ruido y un gran desmadre .

Pasadas las 20 horas, el escenario se oscureció y los integrantes de Son Rompe Pera tomaron su posición. Richie en la batería, Raúl en el bajo, Kacho Gama en la marimba y hermano, Mongo, en la guitarra, además de Kilos en las percusiones.

El bailoteo tropical comenzó con la canción Cumbia buena, que detonó una fiesta multitudinaria en la que prevalecieron los empujones, los saltos y un calor intenso.