Sobre los galardones, la española refirió: “Hay algo de mágico y a la vez banal en todos los premios… Nunca pensé demasiado en ellos ni en las recompensas. Más tarde, cuando veía en diferido las retransmisiones de los Óscar, siempre me fijaba en las caras de los que perdían: ese esfuerzo sobrehumano por fingir una dignidad que no se tiene, porque por mucho que te alegres de la victoria de un compañero la ceremonia del premio te coloca en la posición de desearlo y penar por su ausencia”.

En su volumen Isabel Coixet fue clara: Detesto escribir prólogos y, ante eso plasmó un ‘antiprólogo’ donde demostró su cariño a mis amigos a los que no he querido meter en el compromiso de escribir un prólogo .

En el texto Benidorm, un lugar lleno de focas simpáticas, Berta Mongé tras una entrevista que se realizó a la directora escribió: Isabel Coixet es sensible, intransigente, potente a la hora de trabajar, de pensar. Ella cree que, como amiga, es cariñosa, leal y a veces infantil ; pero como enemiga es amnésica; como madre, un desastre; como hija, buena; como hermana cree que no se ha esforzado lo suficiente y como pareja, otro desastre .

Sobre un listado de largometrajes, destaca su sugerencia por la cinta Roma, de Alfonso Cuarón; además de citar la canción Felices los cuatro, de Maluma; o bien, el libro No lo comprendo, no lo comprendo de Akira Kurosawa.

Además enumera las cosas que no puedo soportar y recomienda lecturas, películas y música. Si he ofendido a alguien con los textos, pido perdón desde ya, porque mi intención fue esa .

▲ En 2018 la realizadora recibió el premio a mejor dirección en la 32 entrega de los Goya. Foto Afp

Además de citar las cosas que la sorprenden, la cineasta en el texto Pijama (sobre el acoso) retomó los temas sobre el #MeeToo y las niñas de Boko Haram para explicar: “¿Qué es, pues, lo que me impide abrazar con entusiasmo y sin ambages el #MeToo? Quizás un tema generacional: las mujeres de mi generación, para conseguir cualquier cosa, hemos tenido que ir de duras, fuertes, de ‘yo no soy feminista porque yo lo valgo’, evitando como la peste el colocarnos en la posición de víctimas”.

La biografía de Isabel Coixet Castillo refiere que comenzó a hacer películas cuando le regalaron una cámara de ocho milímetros por su primera comunión. Tras licenciarse en Historia por la Universidad de Barcelona, se dedicó a la publicidad. Ganó diversos premios por sus spots y finalmente fundó su productora Miss Wasabi Films, en 2000.

En 1989, debutó como guionista y directora de cine con el drama Demasiado viejo para morir joven, con la cual fue nominada a Mejor director novel en los Goya. A esta siguieron: Things I never told you, A los que aman, Mi vida sin mi, La vida secreta de las palabras, Elegy, Mapa de los sonidos de Tokyo, Aral. El mar perdido, Ayer no termina nunca o Foodie love, su primera serie, entre otra cintas.

En 2020, recibió el Premio Nacional de Cinematografía, por una trayectoria de más de tres décadas. Su obra transita por ámbitos geográficos, culturales, lingüísticos y estilísticos diversos. Es una cineasta que destaca por su libertad para elegir temas, su valentía para asumir riesgos, su inconformismo, su versatilidad y la proyección internacional de su trabajo .

Coixet ha obtenido ocho Goyas en guion y dirección, fue distinguida con la Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2009, y en 2015 recibió el premio a toda una carrera del Festival de Málaga, así como el de Caballero de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura francés.