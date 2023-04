“La imaginación es la herramienta más importante que nos da el podcast, me parece que es un medio interactivo, lo increíble es la relación que establece con quien lo escucha, parecido a la radio novela de principios del siglo pasado”, dijo en entrevista con La Jornada, Luis Eduardo Castillo, director de la productora Sonoro, encargada de ese proyecto, a propósito del lanzamiento de todos los episodios.

▲ Sobre estas líneas, el piloto argentino de Mercedes, Juan Manuel Fangio, después de ganar el Gran Premio de Italia 1955, con lo que se convirtió en campeón mundial. Foto Afp

En el relato participaron diferentes actores y actrices como Maclovia González, quien se especializa en doblaje, el cubano Axel de la Rosa, Manolo Cardona quien interpretó a Manuel Fangio, además del también comediante Carlos Ballarta.

En 1958, Fangio y su monoplaza Maserati 300 S llegaron a La Habana con cinco títulos del gran circo , como se le conoce también a la Fórmula 1. Una noche antes de la carrera, el piloto argentino fue secuestrado por militantes del Movimiento Revolucionario el 26 de julio en el Hotel Licoln de la capital cubana.

Permaneció en cautiverio durante 26 horas y luego fue liberado en la embajada argentina en La Habana. Después de ese incidente, el piloto siguió en contacto con sus captores, con los que entabló una amistad.

“Uno de mis objetivos fue dirigir esta historia con talento cubano, me siento afortunado, no hay muchos actores de esa nacionalidad en el país, al no haber una oferta de actores, tuvimos que buscar a personas en restaurantes, bares, empezar a conectar con grupos musicales e invitarlos a colaborar, dentro de esa búsqueda encontramos a personas muy talentosas, fue afortunado darle ese realismo cubano.

“El consumo de podcast en México es muy grande, es un medio que llegó para quedarse, porque permite tener entretenimiento e información mientras uno se traslada o se hace otra actividad, te acompaña mientras haces otras cosas. Para Sonoro es nuestro punto medular, ya que logramos alrededor de 20 de millones de descargas mensuales”, concluyó Luis Eduardo Castillo.