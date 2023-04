Leyenda mundial

Los nenúfares, Les Nymphéas, en francés, son una leyenda reconocida en el mundo , pero la dramática historia del artista detrás de dicha serie de pinturas al óleo sigue siendo en su mayoría desconocida , detalló el historiador y ensayista canadiense Ross King.

En 2016, King publicó el libro Mad Enchantment: Claude Monet and the Painting of the Water Lilies, en el que abordó el notable periodo de la vida del artista, a partir de la creación y la relevancia de su nenúfar, proyecto catalogado como uno de los mayores logros en la historia del arte.

“Al verlos en museos del mundo, el poder del pincel de Monet transporta a los espectadores a un mundo pacífico de naturaleza armoniosa. El propio artista pretendía que proporcionaran ‘un asilo de meditación pacífica’. Sin embargo, estos hermosos lienzos desmienten la intensa frustración que experimentó ante las dificultades de capturar los efectos fugitivos de luz, sombra, profundidad y color”, advierte el sitio web.

Water Lilies es un óleo sobre tela de 80 centímetros de diámetro, que fue donado por la Fundación Meadows al MAD. Entre las 25 mil obras de su acervo, que cubren 5 mil años de historia, se encuentran otras seis pinturas realizadas por Monet, como otro estanque de nenúfares que data de 1903, además de paisajes y una naturaleza muerta. Desde 2016, el arquitecto e historiador mexicano Agustín Arteaga es director de este espacio de arte en Texas, y encabezó el Munal entre 2013 y 2016.

El anuncio que hizo ayer el Munal de la llegada de los lienzos impresionistas generó regocijo anticipado entre el publico de redes sociales.