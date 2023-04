Afp

Periódico La Jornada

Domingo 16 de abril de 2023, p. 7

Palm Springs., El festival de Coachella tuvo una fuerte impronta latinoamericana con la estrella puertorriqueña de reguetón Bad Bunny dando un acalorado concierto de dos horas la noche del viernes, en la cual disparó numerosos hits en homenaje a pioneros de origen latino.

Bad Bunny fue el primer músico latino y de habla hispana en liderar el renombrado festival, que se lleva a cabo durante dos fines de semana consecutivos de tres días y tradicionalmente da inicio al circuito de giras del verano boreal.

El joven de 29 años, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio, es actualmente una de las principales estrellas pop del mundo.

En su presentación interpretó temas como Vete, Tití me preguntó y Yo perreo sola ante miles de espectadores entusiastas, en medio de fuegos artificiales y llamaradas.

El espectáculo también contó con imágenes de estilo documental con voces en off que contextualizaban la historia de la música latinoamericana, y más específicamente caribeña, que ocupa un lugar destacado en su trabajo.

También incluyó referencias a clásicos como Las tumbas, de Ismael Rivera, y Brujería, de El Gran Combo.

Al igual que muchos artistas en Coachella, Bad Bunny invitó a otros músicos de gran destaque, incluido Post Malone, quien, a pesar de las dificultades técnicas que hicieron que los intérpretes fueran a veces inaudibles, ejecutó una versión acústica de La canción para deleite de la multitud.

Temprano en la noche, BadBunny preguntó al público si prefería que hablara inglés o español, y la respuesta fue rotunda: en español.

Aunque ya había tocado en Coachella como solista en 2019, Bad Bunny dijo que la noche de este viernes fue un hito en su carrera exitosa. Nunca ha habido alguien como yo antes , dijo en español el gigante del reguetón.

Blink y Blondie

Horas antes, los fanáticos presenciaron cómo el festival revivía sus raíces roqueras de principios de milenio, con la presentación de Blink-182, un espectáculo que fue anunciado apenas un día antes.

El grupo exhibió su formación original, para goce redoblado de los asistentes mayores de 30 años.

Los miembros de la banda Travis Barker, Mark Hoppus y Tom DeLonge, que ahora están cerca o superan los 50 años de edad, interpretaron éxitos como The Rock Show y What’s My Age Again.