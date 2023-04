Durante el gobierno de don Victoriano Huerta, no solamente no se ha hecho nada en bien de la pacificación del país , dijo don Belisario. La situación actual de la República es infinitamente peor que antes (...)

Chiapas es una tierra generosa llena de bosques, selvas y cascadas, pero sobre todo es la cuna de Belisario Domínguez, Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Eraclio Zepeda, Óscar Oliva y la de otros personajes de la historia de México como Emilio Rabasa, quien escribió La bola y El cuarto poder; la cantante Amparo Meza Cruz, de Tapachula; Zeferino Nandayapa, quien lanzó la marimba chiapaneca al mundo (Rosario tenía una en su casa en la avenida Constituyentes). En el caso de Jaime Sabines, su poesía sigue tan vigente que los jóvenes enamorados la saben de memoria, como sucedió una vez en el teatro de la Tigresa, el Fru-frú. Sabines no encontraba un poema, Los amorosos , en su volumen de poesía completa del Fondo de Cultura Económica, y una muchacha gritó: Página 72 . También Eraclio Zepeda, ganador del Xavier Villaurrutia en 1982, conoció la popularidad convertido en Pancho Villa, ya que, además de su obra Villa, tiene ahora su bigote, sus ojos, y la elocuencia de su verbo.

Belisario se especializó en anatomía patológica y en farmacología, lo cual es muy útil en un sitio como Comitán, y ayudó a muchos habitantes en lo que se refiere a higiene.

Para mantenerse en París, dependió del dinero que su padre le enviaba. Tras 10 años de trabajo en el hospital Broussais La Charité, se convirtió en un excelente médico cirujano y atendió tanto enfermedades ligadas con la oftalmología como partos de francesas muy gritonas.

Fiel a sus convicciones, Belisario defendió la soberanía nacional, inclinó a los senadores al patriotismo y, sobre todo, deshizo al traidor Victoriano Huerta: Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta: ¿Qué se diría a la tripulación de un gran navío que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso, nombrara piloto a un carnicero que, sin ningún conocimiento náutico, navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco?

Casado con una guatemalteca, tuvo cuatro hijos, pero todos los comitecos de bien se consideran suyos. A Rosario Castellanos, quien enfermó de tuberculosis en México, le impresionó mucho que don Belisario se ocupara de los más pobres y montado a caballo corriera a socorrerlos a cualquier hora y les regalara los medicamentos. Don Belisario atendió muchos partos y todavía hoy algunos viejos reiteran su gratitud en Comitán y repiten: Ese sí era un gran médico .

En la Ciudad de México vivió en Revillagigedo, que es una calle de periodistas, porque ahí y en Bucareli se instalaron los grandes periódicos. Se dice que muchos diaristas lo visitaban y se preocupó por los obreros. Trabajó para las aseguradoras La Nacional, La Mexicana y El Sol de Canadá. Los periodistas sabemos que escribió en varios diarios y habló en muchas ocasiones del periodismo educativo, de lo útil y lo importante que era leer un diario, que era indispensable que los niños leyeran. Su primer texto, Chiapas , apareció en una hoja suelta en abril de 1903: Y sin embargo de poseer tantos elementos de riqueza, Chiapas es uno de los estados más pobres y más desgraciados de la República (...) En Chiapas no hay caminos, porque no hay escuelas; no hay periódicos, porque los gobernadores en vez de ocuparse del engrandecimiento y prosperidad del país, se dejan cegar por la ambición y sólo se afanan en hacerse ricos a expensas del Estado. Ésa ha sido la triste historia de Chiapas, ésa es su historia actual .