En el podio estará el maestro brasileño Thiago Tiberio, especialista en sincronización musical en vivo para películas. Algunas de las producciones en las que ha participado son Star Wars Live in Concert, Pixar in Concert; Danny Elfman: Music from the Films of Tim Burton, ganadora de dos premios Emmy en 2016, y Coco Live in Concert, en el Festival Ravinia de 2019, al frente de la Filarmónica de Chicago.

La Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) fue fundada en 1978 y está integrada por 90 músicos nacionales y extranjeros de primer nivel, su actual director artístico es Carlos Miguel Prieto. Desde hace 15 años, la OSM ha ampliado sus horizontes al ofrecer temporadas en el Auditorio Nacional, enfocadas a diferentes públicos. Con 45 años de existencia, su objetivo es fomentar la difusión, promoción, preservación y expresión cultural de la música en la sociedad mexicana y como un estilo de vida.

Disney 100 en concierto se presentará el 22 de abril a las 18 horas y el 23 de abril a las 13 horas en el Auditorio Nacional.