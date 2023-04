Ap

Periódico La Jornada

Viernes 14 de abril de 2023

Nuevas películas de Wes Anderson, Alice Rohrwacher, Hirokazu Koreeda, Todd Haynes y Wim Wenders competirán por el codiciado máximo honor del Festival de Cine de Cannes, la Palma de Oro, al igual que un número récord de cintas dirigidas por mujeres.

El director artístico de Cannes, Thierry Frémaux, y la presidenta Iris Knobloch, quien asumió el cargo el año pasado en lugar de Pierre Lescure, anunciaron una lista repleta de directores internacionales de renombre, junto con algunas caras nuevas, en una conferencia de prensa en París. El Festival Internacional de Cine de Cannes se llevará a cabo del 16 al 27 de mayo.

Entre las 19 películas seleccionadas para la prestigiosa competencia de Cannes se encuentran el homenaje de ciencia ficción de Anderson Asteroid City; Perfect Days de Wenders; Monster de Koreeda; La Chimera de Alice Rohrwacher, y May December de Haynes, un romance con Natalie Portman y Julianne Moore. Ken Loach, un habitual de Cannes desde hace mucho tiempo, regresará con The Old Oak. Jonathan Glazer estrenará su primer largometraje desde Under the Skin de 2013 con su adaptación de Zone of Interest, de Martin Amis.