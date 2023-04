Afp

Periódico La Jornada

Viernes 14 de abril de 2023, p. 5

Tokio . Decenas de admiradores del renombrado autor japonés Haruki Murakami se reunieron ayer frente a una librería de Tokio ante el lanzamiento a medianoche de su primera novela en seis años.

Los ejemplares del libro The City and Its Uncertain Walls (La ciudad y sus muros inciertos) estaban apilados en las mesas de entrada de la cadena de librerías Kinokuniya, en un céntrico barrio de la capital japonesa.

El libro sólo está publicado en japonés de momento, aunque posteriormente saldrán las traducciones.

Las obras del autor, surrealistas y salpicadas de referencias a la cultura popular, han sido traducidas a unos 50 idiomas.

Shunsuke Mitsumoto fue uno de los primeros en comprar un ejemplar del libro de Murakami, que cuenta con gran reconocimiento internacional.