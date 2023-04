La colección de 10 pistas tiene sus raíces en el mito y la leyenda, con algunas canciones tituladas Vamos, Afrodita, Narcissus, Tower of Babel y The Feast of Saint Valentine. Juana de Arco adorna la portada.

No fue hasta que escribí las notas que me di cuenta de lo conectadas que estaban todas las canciones , indica desde su casa en Hudson Valley, Nueva York. “Este es una especie de registro conceptual de facto”.

Keep Your Courage “tiene algunas de las mejores composiciones de Merchant, con melodías que van desde el gaélico hasta el Medio Oriente, profundizando en el soul impulsado por cornos, baladas melancólicas, pop puro y desafiantes himnos de hermandad. Las últimas líneas son: El amor lo conquistará todo .

Le tomó nueve meses recuperar su voz y un año lograr que su mano se comportara. Y, sin embargo, de eso no surgió la amargura ni la ira, sino el amor: el nuevo álbum conmovedor Keep Your Courage.

“Fue como si nuestras voces se encontraran y dijeran: ‘¡Oye, te conozco! Somos amigos.’ Y luego siguió nuestra relación”, señala Koomson-Davis. Nuestras voces nos presentaron el uno al otro .

El álbum comienza con ambas mujeres cantando Big Girls y Come on, Aphrodite. Otras canciones incluyen Sister Tilly, una oda amorosa a las mujeres pioneras de la generación de su madre: “Your Rilke poemas y tus montones de Mother Jones”, canta, y Song of yourself, una carta de amor al poeta Walt Whitman con la letra: Ven a cantar tu canción de amor audaz, valiente y orgullosa .

Leo su poesía como un texto sagrado. Es muy, muy útil para mí, me ayuda , menciona Merchant. Refuerza mi esperanza para la humanidad, y me hace detenerme y notar los milagros a mi alrededor .

Ella eligió una imagen de Juana de Arco, una foto de una escultura de la joven con armadura y una espada sobre su corazón, como símbolo de coraje, una guerrera por amor.

Creo que las mujeres necesitan una armadura en estos días, como siempre lo hemos hecho. Seguimos pensando que nos estamos moviendo hacia una sociedad liberal más justa donde las mujeres pueden sentirse seguras y, sin embargo, la violencia sexual contra mujeres, especialmente jóvenes, es más alta de lo que ha sido en décadas.

Merchant se está preparando para una gira de la nueva música, con paradas esta primavera y verano en ciudades como Pittsburgh, Boston, Cleveland, Atlanta, Milwaukee, Chicago, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles.

Merchant hizo olas musicales por primera vez en la década de 1980 con la banda 10,000 Maniacs, con éxitos como These Are Days y Trouble Me, y siguió en la década de 1990 con una exitosa carrera en solitario, comenzando con el exitoso álbum Tigerlily, que incluía Carnaval.

Keep Your Courage surge como un triunfo sobre el dolor personal. Merchant pasó por el quirófano, arriesgándose a la parálisis y a perder la voz. Se recuperó con un collarín ortopédico, incapaz de ver a un médico en persona debido a los cierres, dependiendo de sus amigos y de su hija que pronto ingresará a la universidad.