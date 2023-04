Ulrich Seidl y su guionista Veronika Franz basaron Sparta en un suceso real de nota roja sobre la historia de Markus Roth, un depredador sexual alemán que ofrecía clases gratuitas de karate a niños y formaba parte de una red internacional de pederastas, promotores de pornografía infantil, que fue desmantelada en Canadá en 2013. El personaje de Ewald no es en absoluto una calca de aquel abusador siniestro. No hay en toda la cinta una escena explícita de abuso sexual, sólo toqueteos físicos inconsecuentes en el remedo de disciplina marcial, muy espartana, que de manera un tanto lúdica acompaña a las clases deportivas. El maestro se muestra desnudo en la ducha, tiene cercanía homoerótica con alguno de sus protegidos, y la cinta no expresa ni escándalo ni juicio moral en relación con estos roces pederastas más teñidos de frustración, deseo reprimido y amargura, que de algún ánimo o intención consciente de pasar a los actos. Sparta ha suscitado polémicas en algunos medios justamente por esa turbia ambigüedad que maneja el director. Más allá de una provocación elemental, la cinta refrenda las cualidades de Ulrich Seidl como un gran explorador de los vicios y flaquezas humanas en ficciones muy ásperas que maliciosamente juegan con la realidad.

Se exhibe en la sala 1 de la Cineteca Nacional a las 14:15 y 18:45 horas.