Ap, Europa Press y Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de abril de 2023, p. 8

Nueva York. Mientras Ben Affleck y Matt Damon escribían El último duelo, que dirigió Ridley Scott, su primer guion juntos desde su gran éxito de 1997, En busca del destino (de Gus Van Sant), notaron que faltaba algo en sus carreras sinuosas y generalmente separadas.

“Recuerdo que mi esposa me dijo un día: ‘No te había escuchado reír así en 15 años’”, dice Damon. Salimos de esa experiencia pensando: ¿Por qué no estamos haciendo esto más a menudo? Y al llegar a los 50 simplemente piensas: si no loconvertimos en una prioridad, simplemente no va a suceder .

Ahora, más de 25 años después de que se propusieran triunfar en Hollywood, tan unidos que una vez compartieron una cuenta bancaria, Affleck y Damon vuelven a ser equipo. Affleck dirige y Damon protagoniza Air, película sobre el cortejo de Michael Jordan por parte de Nike que se estrena hoy.

Esa película, el primer estreno en cines de Amazon Studios en casi cuatro años, es sólo una parte de su nueva colaboración. Es el primer lanzamiento de su nueva productora, Artists Equity, de la cual Affleck es director ejecutivo y Damon jefe de contenido. Parte de su misión es dar a los miembros destacados del equipo y del reparto una parte de las ganancias.

Para Affleck, Air, filme en que Nike busca un acuerdo de zapatillas con Jordan mientras su madre, interpretada por Viola Davis, aboga por su valor, representa lo que esperan hacer con su compañía.

Antes de embarcarse en su último proyecto, Affleck se reunió con la leyenda de la NBA para obtener su opinión y el permiso de hacer el largometraje. Nunca he visto a un Michael Jordan así, estar con él es realmente como si estuvieras en el Olimpo. Sin embargo, llegó un momento en el que vi una reverencia y respeto, un amor implacable por su madre. Ahí fue donde nació esta historia, ya que al principio se iba a enfocar en el propio Michael. Luego se convirtió en algo hermoso, acerca de Deloris Jordan, lo que ella significa para Michael, una mujer emblemática , manifestó.