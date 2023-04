De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de abril de 2023, p. 8

El consentido de Dios, el hombre que toda mujer quiere, el macho biónico , así se describía en su cuenta de Twitter Andrés García, actor de cine y televisión mexicanas que este martes, a los 81 años, falleció tras librar batallas contra los males que lo aquejaban, incluidos cáncer de próstata y leucemia, que sobrellevó viviendo al nivel del mar en Acapulco.

García, inmortalizado por su papeles en cine como Pedro Navajas o Chanoc es recordado también por múltiples polémicas, como presumir de peligrosas amistades con narcotraficantes. El año pasado ya presentaba problemas de cirrosis y daños en la columna vertebral; sin contar que a su edad sufrió una sobredosis de cocaína. No les diría que no tomen, yo me bebí hasta el último tequila , dijo una vez. Pero si pueden hacer un esfuerzo y en lugar de tomarse un tequila todos los días se toman uno tres veces a la semana, se van a evitar muchos problemas .

En los últimos meses, el actor compartió en su canal de YouTube el avance de sus enfermedades y recaídas. Hace unos días su esposa, Margarita Portillo, comunicó por ese medio que tenía dificultades para caminar, le habían adaptado un colchón especial y una silla en el patio para que pasara su mañana; comía poco, pero no dejaba de entrar a su cuenta de Twitter para postear chistes, memes y a chicas con poca ropa.