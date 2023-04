Todo el mundo habla de Jamie no sólo ayudó a retratar diferentes preferencias sexuales; tras la puesta en escena, cuenta, las personas se le han acercado para agradecerle su trabajo; tal fue el caso de una joven musulmana que se le quedó en la memoria porque le agradeció al sentirse identificada con uno de los personajes. “No se me había ocurrido que eso era algo innovador. Simplemente pensé que donde creció Jamie había muchas personas en hiyabs y que sería divertido si la mejor amiga de la drag queen fuera esta chica en un hiyab, que es tan diferente pero que se entienden tan bien”, contó el británico.

A la historia real le cambiaron detalles como nombres y lugares, agregaron ciertos giros y complicaciones, pero mantuvieron su núcleo. Presentado por primera vez en 2017, el musical fue bien recibido y muchos jóvenes se sintieron identificados. Hay bastantes metáforas ahí, maneras de identificarse. Los chicos trans aman la historia de Jamie, él no es trans, pero no existe un musical para ellos, así que vienen a nosotros , destacó Tom.

Para Tom, personajes como Jamie no habían tenido oportunidad de ser explorados desde ópticas más complejas. Nunca llegan a ser el personaje principal de su propia historia ni logran ganar. Puede que sean el alivio cómico, el mejor amigo chistoso o mueren trágicamente en el acto tres, pero queríamos crear una historia sobre un chico que no se compromete con quién es, y básicamente hace que el mundo se ponga al día con él. Aunque es femenino y suave, debajo es muy duro y fuerte, de una manera que yo desearía haber sido cuando tenía su edad y no lo era para nada , admitió.

Tom ha llegado al punto de ver en la historia de Jamie algo así como un pequeño mensaje en una botella dirigido a mi yo más joven . Si bien se ha impuesto la regla de no hablar de asuntos personales en su obra, en este caso decidió romperla un poco. “Porque al final del show su mejor amiga da un discurso en el baile donde derriba al bully de la escuela. Y es todo lo que me hubiera gustado decir. Ese fue el momento para mi yo más joven”, recordó.

A pesar de que las historias con protagonistas diversos son cada vez más frecuentes, Tom admite que incluso en el Reino Unido existe mucha ignorancia sobre el tema. “Creo que sigue siendo inusual, que ahora hay más gracias a nosotros, o tal vez es sólo la época, porque es cierto que lo drag se ha vuelto más popular en todo el mundo y somos parte de esa ola. Supongo que se puede decir que RuPaul empezó la fascinación y el amor por lo drag”.

El musical ha sido llevado al cine y a otros países. Llegará a México en una adaptación ex profeso. Siempre quisimos que Jamie fuera una historia para todos, y que saliera al mundo. Pero está más allá de esos sueños que hayamos podido llegar a México y ser traducidos al español. Para mí la alegría es que cuando eso pasa ya no es más tu historia, soy un padre orgulloso pero no me incumbe, no estoy involucrado en los ensayos, elegir al elenco o cualquier tipo de conversación. Esto tiene que ser algo de ustedes ahora , expresó el británico.

Desde que se estrenó el musical, Tom ha sido testigo de cómo su obra inspira y conmueve. Sé, por haber hablado con chicos en Reino Unido y en redes sociales, que ha hecho una diferencia para muchos, así que espero y tengo confianza en que seguirá haciendo eso: alcanzando a gente de todos los contextos .