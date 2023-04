Su descubrimiento más lucrativo ocurrió a principios de la década de 1980, cuando escuchó la cinta de demostración de una cantante y bailarina poco conocida de la escena de clubes del centro de Nueva York, Madonna.

Los artistas de Sire también incluyeron a Ice T, The Smiths, Depeche Mode, The Replacements y Echo and the Bunnymen, junto con los más establecidos Lou Reed y Brian Wilson, quienes grabaron con Sire más adelante en sus carreras.

Stein estuvo casado con la promotora discográfica y empresaria Linda Adler, con quien tuvo dos hijos: la cineasta Mandy Stein y Samantha Lee Jacobs, quien murió de cáncer cerebral en 2013. Seymour Stein y su esposa se divorciaron en la década de 1970 y años después él se manifestó homosexual.