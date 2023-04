Explicó que esta obra se realiza de ambos lados del río San Juan, del lado del rancho Machorro, donde está proyectado un parque turístico y propiedad del ex alcalde de San Martín de las Pirámides Érick Ruiz Medina, y del lado de Artesanías Muñoz, en plena área B de restricción arqueológica.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) colocó sellos de clausura en las obras; sin embargo, éstos no han sido respetados.

El río San Juan nace en el cerro Gordo y corre por los municipios de Otumba, San Martín de las Pirámides y Teotihuacan, atraviesa la zona arqueológica y representa el cauce principal para el desalojo de aguas pluviales.

“Las construcciones han reducido el cauce del río. Eso va a generar un tapón y al rato las lluvias van a inundar Teotihuacan.

Además está en el área B de restricción arqueológica, donde no están permitidas las edificaciones por los restos arqueológicos que hay. Ya acudimos a las autoridades y vimos que vino el INAH a poner sellos de clausura, pero no han sido respetados. Es increíble, porque cuando nosotros hacemos una pequeña construcción en nuestras casas van y nos detienen, y a estas construcciones, que son más vistas y cerca de la zona, no les hacen nada , dijo Martínez Castro.

Exigió la intervención de las autoridades del INAH para clausurar definitivamente las construcciones, y a la Comisión Nacional del Agua para que sea respetado el cauce normal del río San Juan.