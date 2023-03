No estará dedicada a una periodista crítica de cine y no es una película biográfica de Pauline Kael , la crítica de la revista New Yorker fallecida en 2001, como informaron recientemente algunos medios de comunicación.

Por el momento no hay ningún estudio vinculado a The Movie Critic, pero podría ofrecerse a los estudios o compradores, según las fuentes. The Hollywood Reporter apuntó hace unas semanas que probablemente se haga con los estudios Sony, ya que Tarantino tiene una estrecha relación con el presidente Tom Rothman. Además, Sony ya distribuyó Érase una vez en Hollywood, que le valió un Óscar a mejor actor secundario a Brad Pitt.

El pasado mes de noviembre el cineasta ganador de dos Óscares por los guiones de Pulp Fiction y Django desencadenado ya confirmó en una entrevista con CNN que se retiraría tras rodar su décima película.