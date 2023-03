Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 31 de marzo de 2023, p. 6

Dos contrastantes escenas se apreciaron en el transcurso de 24 horas en el Foro Sol de la Ciudad de México. La primera tuvo lugar la tarde del miércoles, cuando miles de personas trataron de refugiarse en baños, debajo de techos, en el Metro o en sus impermeables debido a una torrencial lluvia. En la segunda imagen, esos mismos individuos, un día después, disfrutaron este jueves el concierto de Billie Eilish, la cantante estadunidense de 21 años que los convocó ambos días.

La artista se ha convertido en un fenómeno de masas a lo largo y ancho de todo el mundo en poco más de cinco años. Su primera presentación en México ocurrió en 2019, cuando fue cabeza de cártel del festival Corona Capital de ese año. La cantante tenía previsto regresar al país como parte de su gira mundial Where do we go?, sin embargo, la pandemia impidió que ese y varios otros de sus conciertos agendados en todo el mundo se llevaran a cabo en 2020. El año pasado, Billie reinició presentaciones ahora bajo el nombre de Happier than ever, y llegó a territorios de Latinoamérica a principios de 2023.

La Ciudad de México es la primera en recibir a Eilish, quien además se presentará también esta semana en Monterrey y Guadalajara. El miércoles, a pesar de la tormenta y la incertidumbre, miles de personas permanecieron impertérritas en el Foro Sol. En camerinos, la propia cantante seguía sin perder la esperanza de poder comenzar su concierto, pero la lluvia no cedió. Cuando se confirmó la cancelación, Billie tuvo un gesto amable ante quienes no desistieron: interpretó junto a su hermano y productor, Finneas O'Connell, cinco canciones acústicas.

Si la lluvia no logró impedir entonces a Gerardo y a Giovanna quedarse hasta escuchar aunque fuera sólo un poquito de Billie Eilish, la casi despejada noche del jueves no fue la excepción. Los hermanos volvieron a hacer el viaje de Toluca al Foro Sol para darle una oportunidad más al concierto de la joven cantante estadunidense.

No fue culpa de Billie y su equipo, ni del Foro Sol (la cancelación del miércoles) , señaló la seguidora comprensiva. Sin embargo admitió que para muchos otros que venían de lugares todavía más lejanos la situación no fue la misma.

Se pudo ver el contraste entre una noche y otra en las gradas, así como en los espacios entre las personas que esperaron a que Billie saliera al escenario: este jueves el público más abundante no supera la treintena. En los rostros de quienes volvieron no hubo cansancio, al contrario, el entusiasmo se observó fácilmente en los cuerpos inquietos que gritaron al menor atisbo.