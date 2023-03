Ángel Vargas

Más que generar polémica o controversia, el propósito de la comedia musical Navis Cannabis. The magical tour es, en primer lugar, divertir y que el público pase un rato agradable , sostiene su creador, director y productor, Isaac Slomianski, quien, no obstante, acepta que detrás de está propuesta está la intención de promover la liberación (del uso) de la mariguana a través del arte .

Estrenado en octubre pasado en El Vicio, donde se ofreció una única presentación, este espectáculo se mantiene en temporada hasta el 29 de marzo en el Teatro Varsovia (Varsovia 9, colonia Cuauhtémoc), con funciones los miércoles, a las 20:30 horas.

Si bien está estructurado a manera de cuento infantil, en el que una bruja moderna emprende un viaje sicodélico en medio de música, canto, baile, multimedia y hechizos varios donde el espectador se convierte en pasajero, el montaje está dirigido al público adulto.

“Es una obra para niños mayores de 18 años, que vienen a divertirse, a participar, y se llevan una experiencia que no van a olvidar. Sí se requiere de cierta apertura. Hay, por ejemplo, una escena de un orgasmo cósmico donde prácticamente el público tiene que apoyar a La Capi a que lo consiga, porque si no, no logrará derrotar a un gran demonio”, explica.

El montaje cuenta la historia de una bruja moderna que en 2033 emprende a bordo de la mágica Navis Cannabis un viaje hacia la diosa Venus para llevarle la semilla del dios Xochipilli. Lo que desconoce es que la Malvada Liga del Patriarcado Fálico hará lo imposible para impedirlo.

El origen de esta comedia musical con temática 420 es el interés de poner los reflectores en la discusión sobre la mariguana en México, destaca Isaac Slomianski a La Jornada: “La obra cuestiona por qué el asunto de su legalización sigue atorado y su uso se sigue estigmatizando, aunque se le usa de forma cotidiana. Es una planta que le ha dado mucho a la humanidad en todo el camino; ha contribuido espiritual, creativa, artística e intelectualmente a muchas aportaciones, aunque hay quien sí la usa para lidiar con los bajos fondos del alma y de la vida. No hay que pasar por alto, tampoco, su uso medicinal.