▲ Inside Banksy. Unauthorized Exhibition da la posibilidad de adquirir serigrafías en 40 dólares, señala Cross Media, organizador de la muestra. Foto Luis Castillo

Responde el director ejecutivo: “En efecto, es un poco un chiste interno que no sé qué tanto él (Banksy) apreciaría. Cuando empezamos con este formato (de exposiciones inmersivas), hace unos 12 años, también fuimos muy criticados por los recorridos tradicionales, que cuestionaban que reprodujéramos La Gioconda en formatos gigantes, cuando nada se compara con verla en el Museo del Louvre.

La idea siempre ha sido acercar este tipo de contenidos y esta cultura a la mayor cantidad de gente que no puede ir al Louvre o quizá, de entrada, no tenga interés por ese tipo de contenido o no lo conocen. Entonces, se trata de amplificarlo. Definitivamente, esta muestra sí es contraria a lo que puede ser el sentido de los pensamientos o intenciones de Banksy, pero de una manera que consideramos no distorsiona el mensaje ni la parte visual; además, no pretendemos dar cátedra, no queremos enseñar nada. Lo que buscamos es invitar a abrir los ojos y atraer a cuanto más público se pueda para que puedan ser parte de todo esto .

Inside Banksy. Unauthorized Exhibition está dividida en cinco secciones. En la primera, se presentan algunos de los puntos más importantes en los 25 años de trayectoria del artista, además de exhibirse la obra original. La segunda, El taller de Banksy, donde un grupo de 20 artistas de dos colectivos recrean cuatro ambientes inspirados en el arte de ese creador.

La tercera es una experiencia interactiva donde el público puede convertirse en artista y hacer un grafiti virtual. La cuarta es la experiencia inmersiva, consistente en la reproducción de un video de 35 minutos con las obras de Banksy proyectadas en pisos y muros, acompañadas de música. La quinta es una experiencia en realidad virtual en la que el espectador hace un viaje de cinco minutos por aquellos lugares donde se encuentran obras de Banksy, desde las calles de Londres hasta el muro de Cisjordania.

La muestra está abierta de lunes a domingo, de 12 a 20 horas, con un costo de entrada de 220 pesos de lunes a jueves, y de 250 pesos, de viernes a domingo. La experiencia de realidad virtual tiene un costo extra de 35 pesos.