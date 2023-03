Ambientada a principios del siglo XX, la obra Arder, de Jimena Merodio y Giovanna Duffour y dirigida por Juan Pablo Blanco, que se estrena hoy en El Círculo Teatral, devela historias y motivaciones de cinco mujeres que, tras varios intentos fallidos, logran organizarse y encabezar la huelga más grande que se ha visto en esa fábrica, la cual no se concreta debido a un mortal incendio.

Dirigir este montaje, sostuvo Juan Pablo Blanco, “ha sido una oportunidad de hacer una deconstrucción personal; sin duda, el proceso, la historia y lo que ha sucedido desde que me inicié en el proyecto me han hecho un mejor hombre. Nuestra realidad necesita mejores hombres, con los ojos y los corazones abiertos, mejores seres humanos. Arder contribuye desde su trinchera dramática a ese tan indispensable proceso de cambio, y no puedo ser más afortunado de ser parte.”

El poder del arte

El objetivo es que se pueda presenciar algo que fue un hecho real; humanizarnos a través de sus personajes sin tendencias políticas, ideológicas o sociales y asimilar que con las muertes de ellos podemos deconstruirnos y volvernos mejores personas. Este el poder del arte y del teatro como espejo de la sociedad .

Sobre por qué contar la historia de una desgracia ocurrida en 1911, el equipo creativo refiere: El suceso mantiene relevancia debido a las repercusiones que tuvo para los derechos de miles de trabajadoras en todo el mundo. Cien años después no hemos aprendido la lección. Las mujeres en el orbe siguen gritando con la esperanza de ser escuchadas, de conseguir oportunidades justas e igualdad social. Son demasiadas las historias de ellas que se omiten en los libros. Decidimos rescatar ésta ya que hasta hoy seguimos intentando apagar el fuego .

Arder, además de sacudir, hacer reír y conmover al público, enarbola la premisa Por nuestras hermanas, por nuestras hijas, por ti, por mí .

Se presentará los jueves a las 20:30 horas en El Círculo Teatral (Veracruz 107, colonia Condesa).