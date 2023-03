En el salón de clases de Juárez, afiches describen decenas de profesiones, como diseñadores de vestuario, técnicos de iluminación, peluqueros o maquilladores, recordando a los estudiantes todas las posibilidades que tienen en el mundo del cine. No imaginaba que había tantas oportunidades. Pensaba que se trataba sólo de directores y actores , cuenta Juárez, quien quería trabajar en animación, pero ahora quiere ser guionista.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que concede las estatuillas, ha aumentado su número de integrantes para diversificar el equipo que vota los premios más importantes del cine estadunidense.

Los cambios parecen estar llegando. Sin embargo, otros denuncian que la presencia latina está desproporcionada frente a la demografía y la audiencia.

Cuando se trata de la representación latina, Hollywood no sólo tiene un problema de apariencia, sino también un mal modelo de negocio , escribió esta semana la ex diplomática estadunidense Carolyn Curiel en The Washington Post.

Detrás de la cámara, esa falta de representación también es visible.

Monopolizados por los sindicatos, es prácticamente imposible acceder sin contactos a empleos técnicos bien remunerados.

Hay un verdadero problema de diversidad, especialmente en los equipos de rodaje , dijo Brittany Hilgers, veterana guionista que enseña fundamentos del cine en el Roybal.

La escuela Annenberg de Comunicación y Periodismo de la Universidad Sur de California, en uno de los raros estudios sobre el tema, concluyó que 80 por ciento de los montadores de 300 filmes entre 2016 y 2018 eran hombres blancos y apenas 14 por ciento de los diseñadores de vestuario pertenecían a minorías.

El programa del Roybal espera equilibrar el panorama conversando con los sindicatos y los estudios para que ofrezcan pasantías, e incluso puestos de trabajo a sus estudiantes.

Los jóvenes que quieran editar pueden aprender cómo hacerlo en los programas que son usados en la industria , dijo Hilgers.

Es importante invertir ahora en vez de esperar hasta que lleguen a la universidad, porque no todos los estudiantes llegan allí , comentó la directora del Roybal, Blanca Cruz.

El estudiante David Flores siente que el programa le ha dado una gran ventaja .