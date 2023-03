Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 13 de marzo de 2023, p. a12

Hace más de dos décadas, Hervey Torres formó la banda Código Zero, pero ahora decidió explorar en su faceta de solista “otros subgéneros del rock y música como country o folk, los cuales me han llamado la atención toda la vida, incluidas las rancheras”.

El músico tamaulipeco grabó su primer álbum, Cruzar la línea, el cual estará en plataformas digitales en junio, aunque recién lanzó el primer sencillo, No tengas miedo, con la colaboración de David Summers, vocalista de Hombres G.

Hervey Torres es originario de Xicoténcatl, Tamaulipas. Vivió sus primeros años en la Ciudad de México, dónde desarrolló su pasión por la música y las letras; además es abogado, profesor y portero.

No tengas miedo, explicó, promete ser una bocanada de aire fresco en la escena del rock mexicano. Más que la colaboración de un artista con otro, es de un fan mexicano con un músico español consagrado. Por ese lado, mi emoción es grande. No puedo ocultarlo ni quiero ponerme en pose de que se logró gracias a mi talento o perseverancia .