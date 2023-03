Sostuvo: Cuando una mujer se ama y adquiere seguridad puede lograr muchas cosas; somos seres únicos y podríamos hacer mil cosas como cantar, bailar, cocinar y hablar al mismo tiempo. Se trata de reconocer que no estamos abajo ni encima de nadie .

Anastasia comenzó su carrera en 1996 y ha participado en telenovelas como Marisol, La usurpadora, Un refugio para el amor y Los miserables; además, se ha desempeñado en la comedia con proyectos como Cero en conducta y Humor es... los comediantes, mientras en teatro, su prolífica trayectoria incluye montajes como Por qué los hombres aman a las cabronas, Hasta el tope y Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve.

Anastasia afirmó que aunque su carrera no ha sido fácil y ha tenido altibajos, también me he redescubierto y amado a mí misma, sobre todo en los tiempos recientes; incluso me sumo a la lucha femenil por tener un lugar, salir de la sombra, estar cada día más activas y alentar a otras mujeres a crear milagros .

Es ella más que yo tiene funciones los sábados a las 18 horas en el teatro de la República, ubicado en Antonio Caso 48, colonia Tabacalera, cerca del Monumento a la Revolución. Cerrará temporada el 25 de marzo.