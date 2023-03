A

propósito de mujeres con alas para volar alto, me encuentro la ficha biográfica de Margarita Montes Plata, apodada La Maya, nacida en 1903 en el rancho Los Chilillos, en las inmediaciones del puerto de Mazatlán, que entre otras cosas fue engordadora de puercos, cácara u operadora de proyector en un cine ambulante, mecánica y corredora en bicicleta, pitcher de beisbol y cuarto bate, torera profesional que llegó a alternar incluso con María Cobián La Serranita y, por si faltara, campeona regional de boxeo, que supo noquear a no pocos retadores varones. En 1928, La Maya contrajo matrimonio con José Valdez, estibador de oficio, quien además de su temerario amor debe haber tenido la sangre muy fría. Pero al final de cuentas el problema no estriba en la diferencia de sexos sino en la afinidad de sesos, de entendederas con la suficiente madurez para saber convivir, sin agobios, consigo mismo y con los demás.

¿Qué ha pasado, por ejemplo, con las mujeres toreras de México en la actualidad? La que no convalece de grave cornada colgó el traje de luces y se dedicó a actividades más femeninas , no por falta de valor y de personalidad sino por el machismo sordo de un empresariado y unos gremios poco dispuestos a ver en ellas posibles imanes de taquilla o, con el fogueo suficiente, figuras del toreo en potencia. ¿Cómo es que pocos han sabido valorar la excepcional tauromaquia de Hilda Tenorio, hoy haciendo campo en España con el propósito de reaparecer por allá, o de la extraordinaria novillera Elizabeth Moreno o de la matadora Lupita López? Increíble pero tristemente cierto.