Ángel Vargas y Carlos Paul

Periódico La Jornada

Domingo 12 de marzo de 2023, p. 7

El fallecimiento del actor Ignacio López Tarso, acaecido la tarde de este sábado a los 98 años, causó una profunda tristeza no sólo en el ámbitos de la cultura del país, sino en diversos sectores de la vida nacional, entre ellos el de la política. Amigos, colegas, y el público que admiró el trabajo del histrión se unieron al duelo por la pérdida de esta leyenda del cine mexicano.

En las redes sociales, gran cantidad de actores y admiradores lamentaron el deceso y compartieron mensajes con el último adiós, al igual que muchos foros escénicos que coincidieron en señalar que el teatro está de luto por la partida de un gigante de gigantes .

La directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), Lucina Jiménez informó que se preparaba su gran homenaje en el Palacio de Bellas Artes , recinto cuyas puertas están abiertas hoy y siempre para él. Habremos de respetar los deseos de su familia y acompañar este tránsito de manera respetuosa y solidaria , dijo la funcionaria.

El Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) lamentó la pérdida del primer actor en su cuenta de Twitter con la frase: La vida no fue fácil, Macario, pero fue buena vivirla juntos .

CulturaUNAM, por su parte, apuntó: Esta noche la Muerte cenará guajolote, a la luz de una vela, con un viejo amigo: el extraordinario actor Ignacio López Tarso, pilar del teatro y del cine mexicano, quien ha partido. Un minuto de aplausos al gran Macario .

El Sistema de Teatro de la Ciudad de México destacó el trabajo del actor como una figura trascendental de la cultura contemporánea mexicana , y recordó que López Tarso ingresó a la Academia de Arte Dramático del Inbal, bajo la enseñanza de creadores como Xavier Villaurrutia, Salvador Novo y José Gorostiza.

Alrededor de hace un año, el 13 de febrero de 2022, la escritora y periodista Elena Poniatowska público en estas páginas una entrevista con don Ignacio López Tarso, en la que el primer actor, siempre entero, erguido y sin anteojos, confesó que era un hombre muy feliz y que la de ese entonces era la época más feliz de su vida.