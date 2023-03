Carlos Paul

Sábado 11 de marzo de 2023, p. 7

Luego de cinco años de no cantar y tocar en la Ciudad de México, la icónica y singular Amandititita regresa para participar en el magno, heterogéneo y ecléctico Vive Latino 2023. En esta ocasión retorna con un espíritu felino, rebelde, crítico, y con el humor y la ironía que siempre han caracterizado sus letras, con un concierto durante el cual presentará su nuevo sencillo titulado Gato, el cual forma parte de su quinto disco, próximo a ser puesto en circulación.

Con una selección de sus más reconocidas rolas, cuyo estilo es una mezcla de rock, reggae, hip hop, rap y cumbia, que la antisolemne Reina de la anarcocumbia ha lanzado durante casi 15 años de carrera, la cantante para su concierto ha articulado una puesta en escena, con bailarines y actores, quienes representarán a los personajes protagonistas de sus canciones como Metrosexual, La criada, La mataviejitas, La guera Televisa o La muy muy. Será un concierto especie de tributo a las letras que he escrito , comentó la compositora en charla con La Jornada.

En 2024, Amanda Lalena Escalante Pimentel, mejor conocida como Amandititita, celebrará sus 15 años de carrera. Ha sido muy extraño cómo es que ha pasado tanto tiempo, es muy raro, porque siento que estoy empezando .

Comencé a escribir canciones, recordó, como otra manera de escribir cuentos, lo que funcionó a tal grado que me permitió mantenerme económicamente, ya que cuando comencé no tenía dinero y vivía en casas de amigas. De pronto han pasado 15 años y le he agarrado mucho cariño a hacer canciones y apreciar la energía que proporciona el escenario .

Ahora, agregó, he logrado hacer las dos cosas: escribir un poema, un cuento, una novela, hacer un podcast y cantar. Y a mis más de 40 años, estoy muy emocionada por ver a dónde me lleva todo ello .

¿Qué ha cambiado? “Lo que ha cambiado a lo largo de esos años es cierta viceralidad. Al principio tenía muchas ganas y fuerza, quería que mi voz retumbara fuerte, fue una época en la que no había una cantante que hiciera lo que yo hice. Para mi fue muy importante ser la primera en ese ámbito, recuerdo que quería ser como el grupo Molotov, en mujer. Y ya con los reflectores, hacer crítica social, hablar de racismo o las trabajadores domésticas, entre otras cuestiones, sin embargo, con el paso de los años, también me cuestioné a mi misma, me plantee que quizá, con todo lo que hacía, me desviaba para no ver dentro de mi, y hace pocos años me empecé a clavar en la espiritualidad, eso ha cambiado mi escritura, lo que antes era una irónica crítica social en busca de justicia –no es que haya dejado de buscarla o hacer crítica social–, ahora lo hago desde otro lugar, busco hacer cosas más reflexivas y artísticas”.