La interpretación que Ana de Armas hace de la Rubia Debilidad ha sido muy festejado por la crítica internacional desde que se dio a conocer la cinta a finales del año pasado.

También está la británica Andrea Riseborough, que es otra de las debutantes en la mencionada categoría para aspirar a la preciada estatuilla del Óscar por su participación en el drama independiente To Leslie. En 2005, la actriz se graduó en la Royal Academy of Dramatic Art (Real Academia de Arte Dramático) y desde entonces no ha dejado de participar en teatro, cine y televisión. Entre sus roles destacados está el de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher en una película para televisión llamada Margaret Thatcher: The Long Walk to Finchley; también participó en Wallis y Eduardo: El romance del siglo, una cinta dirigida y coescrita por Madonna; además de sus papeles destacados en Shadow Dancer, Oblivion y Birdman.

La probada calidad actoral de Michelle Williams, quien se inició en la actuación por medio de la televisión, destacando por su protagónico como Jen Lindley en la serie juvenil noventera Dawson’s Creek y es ya una participante asidua en la lista tanto en la categoría en cuestión como en la de actuación secundaria. En el siglo XXI, la actriz participó en varios proyectos cinematográficos, resultando nominada por la Academia en distintas ocasiones. Cabe mencionar que por Secreto en la montaña y Manchester junto al mar compitió como Mejor Actriz de Reparto; mientras que por su trabajo en Mi semana con Marilyn y Triste San Valentín recibió nominaciones como Mejor Actriz.

Finalmente, Michelle Yeoh, quien ostenta la carrera más longeva, es también una de las favoritas para llevarse el reconocimiento a Mejor Actriz. Nacida en Malasia y de ascendencia china, la actriz comenzó participando en películas producidas en Hong Kong para luego aparecer en producciones occidentales como El mañana nunca muere y la exitosa Tigre y dragón. Yeoh también formó parte de películas como Memorias de una geisha, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos o Avatar: El camino del agua, entre muchas más.